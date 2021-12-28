Бурятский экономист прокомментировал внимание государства к криптовалюте

Алдар Бадмаев считает, что криптовалюта уже выполняет функции денег



Бурятский экономист, бывший помощник главы республики Алдар Бадмаев отмечает в соцсети, что война Китая с криптовалютой закончилась разгромом и бегством последней из Китая – в том числе в Россию. По его мнению, наша страна привлекла майнеров, в первую очередь, дешёвой электроэнергией, а также неурегулированностью отрасли криптовалюты.



- В итоге стоимость ввозимых в Россию партий оборудования для майнинга достигала десятков миллионов долларов, это не запрещено, но таможня насторожилась, - отмечает экономист.



По его словам, насторожились и российские власти, которые с особой нежностью относятся к средствам, находящимся на руках у граждан.



- И есть, от чего насторожиться - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне уже вложили в криптовалюты 5 триллионов рублей, поэтому необходимо определиться с регулированием этого рынка. По словам Аксакова, процесс продолжается, и жажда легкой наживы привлекает в «крипту» в том числе неквалифицированных инвесторов, - сообщает Бадмаев.



В 2020 году Россия была мировым лидером по доле теневых криптовалютных операций с долей в размере 41,1%. Теперь объём средств в этом секторе вырос до таких размеров, что привлек внимание государства.



- Властям предстоит определиться, по какому пути двигаться. Есть путь Китая и Турции, искоренившим криптовалюты, есть «западный» вариант (там же Япония и Сингапур), при котором «крипта» легализована или, по крайней мере, разрешена к использованию физическими лицами. В любом случае, с этой отраслью нужно что-то делать, но что сделает правительство – большой вопрос, - вопрошает бурятский аналитик.



В своих комментариях он называет электронные деньги полноценной валютой, которая уже применяется при расчетах в интернете.

