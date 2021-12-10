 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

Новая мера поддержка инвестиционной деятельности в Бурятии

Новая мера поддержка инвестиционной деятельности в Бурятии
Экономика,  Фото:pixabay.com
Инвесторы смогут возместить свои вложения в проект с помощью инвестиционного налогового вычета. Вычет можно получать в Бурятии до 2027 года

Региональный закон об инвестиционном вычете был принят в ноябре этого года на очередной сессии Народного Хурала. Данная мера поддержка для инвесторов была предложена министерством экономики республики.

- Инвестиционный налоговый вычет позволит предпринимателям возмещать значительную часть своих затрат и создавать новые рабочие места. Особенно актуально это будет для инвестиционных проектов, связанных с расширением производства, строительством новых объектов и вводом мощностей. Введение вычета, а также принятие закона об инвестиционной деятельности – это всё часть целого комплекса мероприятий, инициируемых министерством в целях создания в Бурятии комфортной среды для инвестиций, - прокомментировали в министерстве экономики.

Инвествычет позволит предпринимателю уменьшить налог на прибыль. Сегодня его уплачивают по ставке 20 процентов (из них 17 процентов зачисляется в региональный бюджет, три - в федеральный). При применении вычета налог будет снижен до 10 процентов в республиканский бюджет и до нуля - в федеральный.

Согласно новому механизму, за счет суммы налога можно списывать до 90 процентов инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать до 2027 года включительно.

Строителям на таких же условиях можно снизить налог до 100 процентов понесенных затрат на коммунальную и транспортную инфраструктуру и до 80 процентов на строительство социальных объектов в рамках комплексного развития территории.

В настоящее время разрабатывается и будет принят соответствующий порядок предоставления меры данной поддержки. Вся информация по получению вычета будет оперативно размещена на сайте министерства экономики и инвестиционном портале Бурятии.
Бурятия минэкономики РБ инвестиционная деятельность налоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новая мера поддержка инвестиционной деятельности в Бурятии
Новая мера поддержка инвестиционной деятельности в Бурятии
Экономика, 10.12.2021
Инвесторы смогут возместить свои вложения в проект с помощью инвестиционного налогового вычета
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Улан-Удэ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Улан-Удэ
Экономика, 10.12.2021
Больше всего получают руководители отдела мотивации
В Бурятии подорожали яйца, зубные щётки и эмалированные чайники
В Бурятии подорожали яйца, зубные щётки и эмалированные чайники
Экономика, 09.12.2021
За прошедший месяц в республике подскочили цены на многие товары и услуги
Руководитель Россельхозцентра Бурятии удивился ценам на продукты в Москве
Руководитель Россельхозцентра Бурятии удивился ценам на продукты в Москве
Экономика, 09.12.2021
Цены в Бурятии на продукты и овощи выше, чем в столице
Профессия водителя стала самой востребованной в России в уходящем году
Профессия водителя стала самой востребованной в России в уходящем году
Экономика, 09.12.2021
В тройке лидеров, кроме водителей - менеджеры по продажам и продавцы
Профессор ВСГУТУ сравнил количество скота в Бурятии и Монголии
Профессор ВСГУТУ сравнил количество скота в Бурятии и Монголии
Экономика, 08.12.2021
Бурятия сильно отстаёт от соседней страны
Площадку Водяновой в Улан-Удэ отремонтируют за 7,5 млн
Площадку Водяновой в Улан-Удэ отремонтируют за 7,5 млн
Экономика, 08.12.2021
Средства заложили в городской бюджет на будущий год
Цена на бензин в России бьёт рекорды
Цена на бензин в России бьёт рекорды
Экономика, 08.12.2021
Это пока самые высокие темпы роста с 2018 года
Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч
Новогодний фейерверк обойдётся Улан-Удэ в 450 тысяч
Экономика, 06.12.2021
Праздничный фейерверк запустят на открытии главной городской ёлки
В России цены на вторичку могут понизиться
В России цены на вторичку могут понизиться
Экономика, 06.12.2021
В 2022 году около трети продавцов будут готовы понизить стоимость объектов, считают эксперты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^