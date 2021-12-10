Новая мера поддержка инвестиционной деятельности в Бурятии

Инвесторы смогут возместить свои вложения в проект с помощью инвестиционного налогового вычета. Вычет можно получать в Бурятии до 2027 года



Региональный закон об инвестиционном вычете был принят в ноябре этого года на очередной сессии Народного Хурала. Данная мера поддержка для инвесторов была предложена министерством экономики республики.



- Инвестиционный налоговый вычет позволит предпринимателям возмещать значительную часть своих затрат и создавать новые рабочие места. Особенно актуально это будет для инвестиционных проектов, связанных с расширением производства, строительством новых объектов и вводом мощностей. Введение вычета, а также принятие закона об инвестиционной деятельности – это всё часть целого комплекса мероприятий, инициируемых министерством в целях создания в Бурятии комфортной среды для инвестиций, - прокомментировали в министерстве экономики.



Инвествычет позволит предпринимателю уменьшить налог на прибыль. Сегодня его уплачивают по ставке 20 процентов (из них 17 процентов зачисляется в региональный бюджет, три - в федеральный). При применении вычета налог будет снижен до 10 процентов в республиканский бюджет и до нуля - в федеральный.



Согласно новому механизму, за счет суммы налога можно списывать до 90 процентов инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму региональной льготы можно будет использовать до 2027 года включительно.



Строителям на таких же условиях можно снизить налог до 100 процентов понесенных затрат на коммунальную и транспортную инфраструктуру и до 80 процентов на строительство социальных объектов в рамках комплексного развития территории.



В настоящее время разрабатывается и будет принят соответствующий порядок предоставления меры данной поддержки. Вся информация по получению вычета будет оперативно размещена на сайте министерства экономики и инвестиционном портале Бурятии.

