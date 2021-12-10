Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Улан-Удэ

Больше всего получают руководители отдела мотивации



Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Улан-Удэ.



Как оказалось, больше всего в столице Бурятии готовы платить руководителю отдела мотивации –от ста тысяч рублей. Главные требования – как минимум три года опыта работы на аналогичной должности, высшее экономическое образование и навыки самостоятельного бюджетирования организации. Работодатель также предлагает обучение в корпоративном университете, дополнительную медстраховку, компенсацию за аренду жилья для иногородних сотрудников и возможность удалённой работы с редкими командировками в соседний Иркутск.



На втором месте – вакансия токаря с зарплатой от 80 до 100 тысяч. Успешный кандидат должен иметь третий разряд и стаж от одного года. Компания обещает работу вахтовым методом с предоставлением жилья, компенсацию медосмотра, проезда и бесплатную спецодежду.



Третьим в списке значится менеджер по продажам мебели с зарплатой от 60 тысяч рублей. Здесь также обязателен опыт работы в продажах от одного года. Из бонусов – корпоративная мобильная связь, карьерное развитие и скидки на продукцию компании.



Кроме этого, в рейтинг вошли вакансии клиентского менеджера с зарплатой от 60 тысяч и шеф-кондитера, которому обещают 50 тысяч рублей в месяц.



Отмечается, что в декабре среди наиболее привлекательных по уровню дохода в Улан-Удэ оказались предложения для программистов, руководителей, инженеров и специалистов в сфере продаж.

