Большинство улан-удэнцев поддержали введение 7-часового рабочего дня

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Впрочем, работодатели Улан-Удэ отнеслись скептически



Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй житель Улан-Удэ поддерживает эту инициативу, сообщает SuperJob.



54% мужчин и 58% женщин положительно относятся к такому предложению о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 28% трудоустроенных жителей Улан-Удэ, причём мужчины гораздо чаще женщин (31% против 23%): «Сокращение рабочих часов повлечёт снижение зарплаты». 16% опрошенных затруднились с ответом.



Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных в Улан-Удэ (67%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объём работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причём женщины говорили так чаще мужчин (77% против 57%).



Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь ещё в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.

