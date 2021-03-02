Бурятстат назвал среднюю зарплату в Бурятии в 2020 году

В Бурятстате рассказали, в каких отраслях самые низкие и высокие зарплаты



Среднемесячная заработная плата в Бурятии в 2020 году составила 41 724 рубля, сообщает Бурятстат. По данным территориального органа службы статистики, средняя зарплата в Бурятии по сравнению с 2019-м выросла на 6,9%.



- Наиболее высокий размер заработной платы – 83,9 тысяч рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Среднереспубликанский показатель превышен в два раза. Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 50 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 39,8 %), - говорится в информации Бурятстата.



Заявляют в Бурятстате и о росте реальной заработной платы: в декабре 2020 года на 34% выше, чем в ноябре.



Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 210,2 тысяч человек. В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (16 %), здравоохранения и социальных услуг (13 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13 %).





