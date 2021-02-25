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В Бурятии стали реже ездить в автобусах

В Бурятии стали реже ездить в автобусах
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижается и число самих автобусов

В 2020 году в Бурятии упал пассажиропоток в общественном транспорте. Всего было перевезено 43,8 млн пассажиров, что на 37 % меньше, чем в 2019 году, сообщили в Бурятстате.

Пассажирооборот составил 980,5 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 38 %.

На конец 2020 года автопарк перевозчиков в Бурятии насчитывал 2,1 тыс. автобусов (включая маршрутные автобусы). Это почти на 5 % меньше, чем в прошлом году.

При этом, по данным Бурятстата, в пять раз стало больше автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения – всего их 104.


автобус общественный транспорт
 
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