Снижается и число самих автобусов
В 2020 году в Бурятии упал пассажиропоток в общественном транспорте. Всего было перевезено 43,8 млн пассажиров, что на 37 % меньше, чем в 2019 году, сообщили в Бурятстате.
Пассажирооборот составил 980,5 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 38 %.
На конец 2020 года автопарк перевозчиков в Бурятии насчитывал 2,1 тыс. автобусов (включая маршрутные автобусы). Это почти на 5 % меньше, чем в прошлом году.
При этом, по данным Бурятстата, в пять раз стало больше автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения – всего их 104.
В Бурятии стали реже ездить в автобусах
Экономика, Фото:
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