В Бурятии стали реже ездить в автобусах

Снижается и число самих автобусов



В 2020 году в Бурятии упал пассажиропоток в общественном транспорте. Всего было перевезено 43,8 млн пассажиров, что на 37 % меньше, чем в 2019 году, сообщили в Бурятстате.



Пассажирооборот составил 980,5 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 38 %.



На конец 2020 года автопарк перевозчиков в Бурятии насчитывал 2,1 тыс. автобусов (включая маршрутные автобусы). Это почти на 5 % меньше, чем в прошлом году.



При этом, по данным Бурятстата, в пять раз стало больше автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения – всего их 104.





