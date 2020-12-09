На эти нужды планируется выделить более 35 млн рублей
В 2021 году планируется выделение Бурятии более 35 млн рублей для закупки новой лесохозяйственной техники и оборудования.
С 2018 года в лесхозы Бурятии для восстановления лесов поступили 10 лесохозяйственных тракторов. С помощью таких тракторов лесники производят подготовительные мероприятия по лесовосстановлению – прокладку борозд, вспашку земли и мероприятия по уходу за лесом. Помимо этого, поступило новейшее оборудование – лесопосадочная машина, которая позволяет лесникам более оперативно высаживать сеянцы лесных растений. Новая универсальная техника значительно повышает производительность труда и сокращает долю ручного труда лесоводов.
- Лесопосадочная машина прокладывает борозду для посадки, а специалисты, сидящие в кабине, бережно помещают сеянцы в барабан, который сразу высаживает сосны в почву. Затем специальные ролики прижимают почву и фиксируют сеянцы. Так выстраивается ровный ряд лесных растений. Посадка сеянцев таким способом проще, быстрее и дешевле по сравнению с ручным трудом, - рассказывает руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.
Помимо этого, в республику поступают «мечи Колесова», лесопосадочные трубы, плуги и многое другое, необходимо для восстановления лесов. За два года на обновление лесохозяйственной техники и оборудования было выделено более 46 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Бурятия получит новую технику для восстановления лесов
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