 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии появятся регулярные авиарейсы до Томска

В Бурятии появятся регулярные авиарейсы до Томска
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Полётами займётся компания «Ред Вингс»

Авиакомпания «Ред Вингс» начнёт выполнять регулярные рейсы в 2021 году по маршруту Улан-Удэ – Томск – Улан-Удэ. Полёты будут проводиться на воздушных судах «Суперджет-100» (SSJ-100) в компоновке 100 кресел экономического класса.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, в течении всего 2021 года. Полётным заданием авиакомпании «Ред Вингс» запланировано продолжение рейса до Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

- Включение маршрута Улан-Удэ – Томск в перечень субсидируемых маршрутов стало возможным благодаря решениям главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Томской области Сергея Жвачкина о софинансировании маршрута из региональных бюджетов, - добавили в министерстве.

Появление этого рейса в расписании международного аэропорта «Байкал» позволит расширить маршрутную сеть до городов Томска и Екатеринбурга, не имеющих в настоящее время прямого авиационного сообщения с республикой. «С указанными городами существует историческая связь, большое количество студентов обучается в Томском государственном университете, Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, а также в Уральском государственном юридическом университете», - отмечают специалисты.


авиаперевозки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выделили 4,5 млн на проблему грязного воздуха
В Улан-Удэ выделили 4,5 млн на проблему грязного воздуха
Экономика, 30.11.2020
Республика планирует войти в федеральный проект «Чистый воздух» через несколько лет
В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик
В Улан-Удэ планирует вернуться ушедший авиаперевозчик
Экономика, 30.11.2020
На направлении до Москвы обострится конкуренция
В Бурятии отремонтировали дорогу, которую постоянно топило
В Бурятии отремонтировали дорогу, которую постоянно топило
Экономика, 28.11.2020
Глава Бурятии вспомнил, в каком состоянии была дорога, когда он впервые прибыл в Окинский район
Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Правительство РФ расширило ТОР «Бурятия» и «Забайкалье»
Экономика, 27.11.2020
К ТОР «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов
Дефицит бюджета Бурятии превысит 4 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 4 миллиарда
Экономика, 27.11.2020
Фракция КПРФ отказалась поддерживать проект бюджета на следующий год
Через Улан-Удэ провезли в Монголию 16 тонн «молочки»
Через Улан-Удэ провезли в Монголию 16 тонн «молочки»
Экономика, 27.11.2020

За неделю досмотрено около 300 тонн животноводческой продукции

В Бурятии большинство квартир в новостройках – однушки
В Бурятии большинство квартир в новостройках – однушки
Экономика, 27.11.2020
Эксперты бьют тревогу из-за этой тенденции
В Иркутске принят бюджет на 2021 год
В Иркутске принят бюджет на 2021 год
Экономика, 26.11.2020
Собственные доходы бюджета упали
Муйский район Бурятии преображается благодаря «Народному бюджету»
Муйский район Бурятии преображается благодаря «Народному бюджету»
Экономика, 25.11.2020
В районе решили некоторые многолетние проблемы
Жители Бурятии стали больше тратить в интернет-магазинах
Жители Бурятии стали больше тратить в интернет-магазинах
Экономика, 25.11.2020
В «чёрную пятницу» жителям республики советуют использовать отдельную карту
В Бурятию зимой прилетят чартеры из Москвы и Екатеринбурга
В Бурятию зимой прилетят чартеры из Москвы и Екатеринбурга
Экономика, 24.11.2020
Всего республика рассчитывает принять 16 рейсов
Пермь покупает столько же трамваев, как Улан-Удэ, но дороже
Пермь покупает столько же трамваев, как Улан-Удэ, но дороже
Экономика, 24.11.2020
ПК «Транспортные системы» выиграла закупку в Перми
Россияне активно покупают туры в Бурятию
Россияне активно покупают туры в Бурятию
Экономика, 24.11.2020
Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники ещё не начался

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^