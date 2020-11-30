Полётами займётся компания «Ред Вингс»
Авиакомпания «Ред Вингс» начнёт выполнять регулярные рейсы в 2021 году по маршруту Улан-Удэ – Томск – Улан-Удэ. Полёты будут проводиться на воздушных судах «Суперджет-100» (SSJ-100) в компоновке 100 кресел экономического класса.
Рейсы будут выполняться раз в неделю, в течении всего 2021 года. Полётным заданием авиакомпании «Ред Вингс» запланировано продолжение рейса до Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
- Включение маршрута Улан-Удэ – Томск в перечень субсидируемых маршрутов стало возможным благодаря решениям главы Бурятии Алексея Цыденова и губернатора Томской области Сергея Жвачкина о софинансировании маршрута из региональных бюджетов, - добавили в министерстве.
Появление этого рейса в расписании международного аэропорта «Байкал» позволит расширить маршрутную сеть до городов Томска и Екатеринбурга, не имеющих в настоящее время прямого авиационного сообщения с республикой. «С указанными городами существует историческая связь, большое количество студентов обучается в Томском государственном университете, Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, а также в Уральском государственном юридическом университете», - отмечают специалисты.
В Бурятии появятся регулярные авиарейсы до Томска
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