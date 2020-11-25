Жители Бурятии стали больше тратить в интернет-магазинах

В «чёрную пятницу» жителям советуют использовать отдельную карту
На пороге знаменитая «чёрная пятница» — день, когда интернет-магазины проводят традиционные предновогодние распродажи. Акция популярна и среди жителей Бурятии, которые с каждым годом всё активнее совершают покупки онлайн.
Так, с начала 2020 года жители республики оплатили со своих карт почти 1 млн покупок в интернет-магазинах — это на треть больше, чем в январе-сентябре 2019 года. Сумма онлайн-покупок приблизилась к 800 млн рублей. Год назад эта сумма составляла чуть больше 600 миллионов, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
В Нацбанке Бурятии держателям карт дали несколько советов по безопасности. В том числе жителям республики советуют использовать для онлайн-покупок отдельную карту и пополнять её только на необходимую сумму. Это позволит избежать несанкционированного списания с основной банковской карты (например, зарплатной).
Конечно, никому нельзя сообщать пин-код.
- Для проведения операции через Интернет используется трёхзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если при заказе товара или услуги через Интернет продавец запросил ПИН-код, рекомендуется немедленно завершить сделку и уйти с сайта – это мошенники. Кроме того, нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте: пароли доступа в Интернет-банк, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций и др., - напоминают в Нацбанке Бурятии.
Также нелишним будет установить суточный лимит на сумму операций по платежной карте. Это позволит предотвратить потерю всех денег сразу.
Покупки стоит делать только со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы избежать неправомерного доступа к персональным данным. При этом не следует сохранять никакие пароли, логины и другую идентифицирующую информацию. После завершения всех операций необходимо убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились. Для этого можно вновь загрузить в браузере web-страницу продавца, на которой были совершены покупки.
Использовать нужно сайты, помеченные замочком.
Вообще покупки следует делать только на проверенных и надежных сайтах, использующих технологию безопасного проведения операций. Кроме того, не рекомендуется проходить по рекламным ссылкам, в том числе, пришедшим по электронной почте или в SMS, так как они могут вести на сайты-двойники или запускать вирусные программы.
- Операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с использованием одноразовых паролей, которые можно получить, например, с помощью SMS-сообщений, - предупреждают в Нацбанке.
Жители Бурятии стали больше тратить в интернет-магазинах
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