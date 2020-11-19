В Бурятии с начала года подорожало почти всё

Цены на бензин с начала года выросли на 3,9% и на 8 ноября 2020 года составили:







С начала года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 4,5% (по РФ – 3,3%). Значительную роль в повышении уровня инфляции сыграл рост цен на продовольственные товары – плюс 5,9%. При этом, больше всего подорожала плодоовощная продукция, мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, а также алкогольные напитки, сообщили в министерстве экономики Бурятии.За январь-октябрь овощи подорожали в среднем почти на 10%. Так, в октябре в сравнении с сентябрём увеличились цены на:— помидоры свежие – на 24,9%;— виноград, огурцы свежие, капусту белокочанную свежую – на 8,3%;— бананы, груши, лимоны, сухофрукты, орехи, лук репчатый, овощи замороженные – на 0,5%.Небольшое снижение цен за месяц отмечается на апельсины, морковь, картофель, чеснок, яблоки, свёклу столовую.С начала года индекс потребительские цены на мясопродукты выросли на 3,3%, при этом более всего подорожала говядина.Макаронные и крупяные изделия подорожали на 16,9%. Наибольший рост цен отмечается на крупу гречневую на 36,5%.Алкогольные напитки подорожали на 3,7%. Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 13,3%.На непродовольственные товары рост цен составил 3,9%. Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на строительные материалы на 8,7%, легковые автомобили - на 3,7%, медицинские товары - на 8,1%.Стоимость услуг выросла на 3%. Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Рост цен на коммунальные услуги к декабрю 2019 года составил 4,3%.