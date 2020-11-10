В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта

Причиной спада в экономике назвали коронавирус



Валовой региональный продукт (ВРП) Бурятии в 2020 году составит 239,5 млрд рублей и снизится на 4,8% по сравнению с 2019 годом. Такая оценка развития экономики на сегодняшний момент заложена в прогнозе социально-экономического развития республики.



- В этом году у нас, как и по всей стране, ожидается спад в экономике. Основная причина которого – эпидемия коронавируса, повлиявшая на все сферы деятельности, - пояснили свою оценку специалисты минэкономики РБ.



Удельный вес отраслей в структуре ВРП в текущем году следующий: промышленное производство - 24,0%, торговля - 12,3%, транспорт - 10,2%, строительство - 6,2%. Прочими отраслями будет произведено 47,4% ВРП.



Минэкономразвития России в прогнозе ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 3,9%, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.

