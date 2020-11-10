Причиной спада в экономике назвали коронавирус
Валовой региональный продукт (ВРП) Бурятии в 2020 году составит 239,5 млрд рублей и снизится на 4,8% по сравнению с 2019 годом. Такая оценка развития экономики на сегодняшний момент заложена в прогнозе социально-экономического развития республики.
- В этом году у нас, как и по всей стране, ожидается спад в экономике. Основная причина которого – эпидемия коронавируса, повлиявшая на все сферы деятельности, - пояснили свою оценку специалисты минэкономики РБ.
Удельный вес отраслей в структуре ВРП в текущем году следующий: промышленное производство - 24,0%, торговля - 12,3%, транспорт - 10,2%, строительство - 6,2%. Прочими отраслями будет произведено 47,4% ВРП.
Минэкономразвития России в прогнозе ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 3,9%, сообщает пресс-служба министерства экономики Бурятии.
В Бурятии посчитали снижение валового регионального продукта
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также названа их средняя зарплата
Минстрой утвердил рыночную стоимость недвижимости в республике, которая растёт на глазах
Снизились как перевозки в электричках, так и поездами дальнего следования
Экономика, 09.11.2020
Вместе с тем подорожал сахар, картофель и печенье
Экономика, 07.11.2020
Сборка вертолётокомплектов пройдёт в городе Алматы
Экономика, 06.11.2020
Разница составляет 288 рублей
Экономика, 06.11.2020
В правительстве республики уточнили, на что будут направлены деньги
Дорожают также квартиры в новостройках
Росводресурсы помогут восстановить озеро Котокельское
Авиационный завод стал призёром всероссийского конкурса «Экспортёр года»
Экономика, 04.11.2020
Исследование было опубликовано впервые
Экономика, 03.11.2020
Согласно документу, для жизни в республике достаточно около 13 тысяч рублей
Экономика, 02.11.2020
О пассажиропотоке в аэропорту рассказал глава Бурятии
Экономика, 02.11.2020
В Кижингинском районе рассказали, как реализовали средства «Народного бюджета»
Экономика, 31.10.2020
В Улан-Удэ состоятся общественные слушания по проекту строительства терминала