Стоимость контракта – 500 млн рублей
В Тарбагатайском районе ремонтируют участок «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи» (км 33 – км 38) общей протяжённостью 5 км. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ГКУ «Бурятрегионавтодор» весной этого года заключило трёхгодичный государственный контракт с подрядной организацией ООО «Дом 2000». Стоимость госконтракта составляет более 500 млн рублей. Обьект переходящий, срок сдачи - 30 октября 2022 года.
Сейчас на объекте выполнены работы по устройству нижнего слоя основания 8,5 км, верхнего слоя основания 7,5 км. На одном участке выполнено устройство металлического барьерного ограждения.
Бурятия ранее получила из резервного фонда правительства России 312,5 млн рублей. Эти средства направлены на ремонт дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
На эти деньги планируется отремонтировать дополнительно 16 км участков автомобильных дорог регионального значения: «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Мухоршибирском районе; «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи» в Тарбагатайском районе и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Еравнинском районе.
Дорогу в Тарбагатайском районе Бурятии сдадут в 2022 году
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