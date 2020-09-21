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Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году

Ледовый дворец в Улан-Удэ возведут к 2022 году
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Содержать Ледовый дворец первые 10 лет полностью будет частный инвестор

Строительство Ледового дворца в Улан-Удэ планируется завершить к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минспорта Бурятии.

Планируемые сроки завершения строительства - декабрь 2021 года.

В правительстве Бурятии сообщили, что значимый для республики спортивный объект строится с использованием механизмов государственно-частного партнерства по нацпроекту «Демография». Нацпроект разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Ледовый дворец площадью 16,5 тысяч квадратных метров возводится на территории Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.

- Ледовый дворец строится по концессии, цена 1 млрд 480 млн рублей из которых порядка 1 млрд 100 млн - средства из федерального бюджета, которые выделены по поручению Владимира Путина. Остальные средства вкладывает частный инвестор (компания «Арена» - ред.), который полностью берёт на себя содержание и эксплуатацию Ледового дворца на 10 лет. Обязательным условием является и выделение бесплатных часов для занятий детско-юношеских школ, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.


ледовый дворец правительство РБ
 
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