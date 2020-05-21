Рассчитавшие прожиточный минимум считают, что в месяц хватит чуть более 11 тысяч
Министерство экономики Бурятии рассчитало прожиточный минимум за первый квартал 2020 года. На душу населения он составит 11 715 рублей в месяц. Это на 441 рубль больше, чем в последнем квартале 2019 года.
Прожиточный минимум рассчитывается не только в среднем на душу населения, но и по основным социально-демографическим группам. Так, за первый квартал 2020 года прожиточный минимум составит:
• 11715 руб. на душу населения,
• 12163 руб. для трудоспособного населения,
• 9272 руб. для пенсионеров,
• 12273 руб. для детей.
Прожиточный минимум по сравнению с предыдущим кварталом увеличился:
- на 3,9 % (на 441 руб.) в расчёте на душу населения,
- на 3,7 % (на 438 руб.) для трудоспособного населения,
- на 3,8 % (на 341 руб.) для пенсионеров,
- на 4,5 % (на 528 руб.) для детей.
Увеличение прожиточного минимума на душу населения произошло за счет роста стоимости продовольственных товаров на 4,5 %, непродовольственных товаров на 3,3 %, стоимости услуг на 3,3 % и обязательных платежей и сборов на 3,9 %, пояснили в минэкономики Бурятии.
При этом снизились цены на апельсины (на 9 %), пшено и рис (на 6% - 17 %), сахар, молоко и чай (на 4 %).
Жители Бурятии, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, имеют право на получение социальной поддержки, в частности на компенсацию части платы за коммунальные услуги, получение детских пособий и республиканского материнского капитала.
В Бурятии озвучили новый прожиточный минимум
Экономика, Фото:
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