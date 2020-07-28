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Бурятская таможня перечислила в бюджет страны 10 млрд рублей

Бурятская таможня перечислила в бюджет страны 10 млрд рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Это меньше на 635 млн, чем в прошлом году

Бурятская таможня перечислила 10,2 млрд рублей в бюджет Российской Федерации в первом полугодии 2020 года. Это почти на 635 млн рублей меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

- Снижение перечислений таможенных платежей в бюджет связано, с одной стороны, с прекращением с 16 июня деятельности Улан-Удэнского таможенного поста, с другой стороны, со снижением товарооборота в регионе деятельности таможни. В 2019 году он составлял 928,2 млн долларов, в этом полугодии – 795,4 млн долларов, - сообщила и.о. начальника Бурятской таможни Саяна Ильина.

С января по июнь 2020 года Бурятская таможня выпустила 8355 экспортно-импортных деклараций. Количество импортных деклараций сократилось почти на 39%, экспортных – на 32%.

С учётом того, что в конце марта из-за пандемии границы для граждан были закрыты, в первом полугодии пассажиропоток упал почти на 71%. Примерно на столько же сократилось количество пассажирского и лёгкого автотранспорта.

В первом полугодии 2020 года Бурятская таможня возбудила 846 дел об административных правонарушениях. Количество административных правонарушений уменьшилось на 37% за счет сокращения пассажиропотока.

- Количество грузов, перемещенных через пункты пропуска Бурятской таможни, осталось практически на том же уровне, что и в прошлом году. Всего в первом полугодии текущего года было перемещено 3,6 млн тонн грузов, 97% из них - через железнодорожный пункт Наушки. Основным товаром, при экспорте которого чаще всего выявлялись нарушения законодательства, стали лесоматериалы. Всего с начала года по фактам правонарушений, связанных с экспортом леса Бурятская таможня возбудила 290 административных и 4 уголовных дела, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



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