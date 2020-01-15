Новая полоса движения в центре Улан-Удэ обойдётся в 37 млн

Стали известно, во сколько обойдётся строительство новой полосы дорожного движения в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», об этом как о решении проблемы с пробками на Элеваторе заговорили в прошлом году.
Сообщалось, что появится дополнительная полоса движения на ул. Ербанова от ул. Коммунистической до ул. Борсоева. Планировалось, что уберут «зебру» со светофором на улице Ербанова напротив «Спутника». Его перенесут на другую сторону перекрёстка, в район гостиницы «Байкал Плаза» и здания правительства Бурятии.
В конце прошлого года был объявлен электронный аукцион на проведение ремонт дороги улицы Ербанова от Коммунистической до улицы Борсоева. Начальная цена контракта составляет 37,8 миллионов рублей. (37 871 650,00). Заказчик выступило муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик». Указано, что ремонтные работы должны выполнить до 15 декабря 2020 года.
На новом участке дороги появятся светофоры, ливневая канализация, фонари. Разработкой проектно-сметной документации занималось новосибирское общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект».
Заявки принимаются до 15 января, сам аукцион проведут 17 января.