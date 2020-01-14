Улан-удэнцы выиграли чемпионат Иркутска по ловле на мормышку

Экономика, Фото: пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ

Золотые медали в командном зачёте достались команде «Нукер»



11 января прошёл открытый чемпионат Иркутска по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Соревнования проводились в городе Шелехове на озере карьерного типа в 30-м квартале.



Чемпионат проходил в лично-командном зачёте. В соревнованиях приняло участие 12 команд и 3 одиночных спортсмена.



Удачно выступили рыболовы из Бурятии. В командном зачёте победу одержала команда «Нукер» из Улан-Удэ. Также Бато Цыбендоржиев завоевал золото в личном зачёте и выполнил норматив первого спортивного разряда, а Дмитрий Манзыев завоевал «бронзу». Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.

