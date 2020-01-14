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Улан-удэнцы выиграли чемпионат Иркутска по ловле на мормышку

Улан-удэнцы выиграли чемпионат Иркутска по ловле на мормышку
Экономика,  Фото:пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ
Золотые медали в командном зачёте достались команде «Нукер»

11 января прошёл открытый чемпионат Иркутска по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Соревнования проводились в городе Шелехове на озере карьерного типа в 30-м квартале.

Чемпионат проходил в лично-командном зачёте. В соревнованиях приняло участие 12 команд и 3 одиночных спортсмена.

Удачно выступили рыболовы из Бурятии. В командном зачёте победу одержала команда «Нукер» из Улан-Удэ. Также Бато Цыбендоржиев завоевал золото в личном зачёте и выполнил норматив первого спортивного разряда, а Дмитрий Манзыев завоевал «бронзу». Об этом сообщает пресс-служба федерации рыболовного спорта РБ.
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