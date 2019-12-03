Средства нужны на сокращение дефицита бюджета
Бурятия хочет взять несколько крупных кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии. Объявлены три электронных аукциона на общую сумму 1,3 млрд. рублей: два по 500 миллионов и один на 300.
Согласно документации, средства нужны для финансирования дефицита республиканского бюджета и/или погашения долговых обязательств Бурятии. Вернуть кредитные деньги республика собирается в срок 517 дней, то есть 1 год и 4 месяца.
Начальная цена пользования заёмными деньгами в одном случае составляет 31,7 млн рублей, в двух других - по 52,9 миллионов. Заказчиком выступило республиканское министерство финансов.
Объявлен приём заявок, итоги станут известны 11 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что правительство России подарило Бурятии полмиллиарда рублей. Деньги были выделены за хорошую работу и не имели целевого назначения. Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что средства будут потрачены на погашение кредитов.
Бурятия планирует взять в долг 1,3 млрд. рублей
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