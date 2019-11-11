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В Кижингинском районе Бурятии открыли дорогу, стадион и 3D-кинозал

В Кижингинском районе Бурятии открыли дорогу, стадион и 3D-кинозал
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В субботу, 9 ноября, с рабочим визитом Кижингинский район посетил глава Бурятии Алексей Цыденов

Он принял участие в открытии социально значимых объектов. Также глава осмотрел образовательное учреждение в селе Ушхайта, требующее обновления помещения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Первым объектом в рабочей программе Алексея Цыденова стало посещение начальной школы-детского сада в селе Ушхайта. Здание главного учебного корпуса 1966 года постройки на сегодняшний день непригодно из-за ветхого состояния стен и полов, поэтому в холодное время дополнительно утепляется опилками с наружной стороны.

- Здание детского сада-школы требует обновления. Сейчас район готовит проектно-сметную документацию для строительства нового помещения на 80 мест. Когда муниципалитет подготовит документы, будем включаться в программы с данным проектом, - отметил Алексей Цыденов.


Долгожданным событием для кижингинцев стало открытие участка автомобильной дороги регионального значения «Улан-Удэ - Заиграево – Кижинга – Хоринск» 190-197 км, который проходит по районному центру. Строительство автодороги стало возможно благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В 2016 году ремонт данного участка выполняло ООО СК «Лидер», однако работы были выполнены с нарушением и государственный контракт с подрядчиком расторгнут. В феврале 2019 года заключен госконтракт с ООО «АртКом», которое выполнило все работы в срок. Общая стоимость строительно-монтажных работ за всё время составила около 86 млн рублей.

- Новая дорога асфальтированная, с освещением. Совсем другое качество, посмотрим, что будет через год. У подрядчика есть гарантийные обязательства по устранению недочётов. Напомню, что в этом году в республики отремонтировано более 170 км региональных и местных автодорог и ещё 140 км - федеральных дорог. Такие темпы строительства будут и в следующем году и, надеюсь, наши жители почувствуют, что дороги становятся лучше, - сказал на открытии автодороги Алексей Цыденов.


В 2020 году Кижингинский район принимает XVIII республиканские летние сельские спортивные игры. В рамках подготовки к спортивным соревнованиям в районе активно обновляется спортивная инфраструктура. Сегодня в селе Кижинга открылись сразу два спортивных объекта: универсальная хоккейная коробка размером 30 на 60 метров и стадион универсального спортивного комплекса. Всего на строительство стадиона было выделено более 44 млн рублей, а хоккейной коробки, которая позволяет заниматься зимой хоккеем и катанием на коньках, а летом - футболом, волейболом и баскетболом – около 6,5 млн рублей.

Поручение о строительстве нового стадиона было дано Алексеем Цыденов ещё по итогам рабочей поездки в Кижинский район в июле 2018 года. Благодаря вступлению Бурятии в Дальневосточный федеральный округ средства на строительство были выделены в рамках «единой» дальневосточной субсидии.




Также в селе Кижинга открылась центральная районная библиотека и кинозал в здании районного дома культуры «Одон». В 2019 году в рамках реализации муниципального проекта «Культурная среда» в районе велась работа по созданию современной модельной библиотеки. Общий объём финансирования составил более 11 млн рублей, в том числе около 10 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

В здании был выполнен капитальный ремонт, приобретено компьютерное оборудование, укомплектован библиотечный фонд и мебель. Сметная стоимость переоборудования кинозала в доме культуры составила 5 млн рублей.

- Такая большая модельная библиотека есть ещё в городе Северобайкальск, всего их пять по республике. Здесь установлены интерактивные доски, новый библиотечный фонд, современное оборудование, зонирование. Это полностью обновлённая библиотека с новыми возможностями для развития и отдыха местных жителей. Также мы посетили новый кинозал в районном доме культуры. Помещение не новое, но всё оборудование – новое, доступен 3D формат. Уверен, что здесь теперь будет много детей и взрослых, которые будут смотреть фильмы в современном качестве. И такие объекты в целом повышают качество жизни, - сказал Алексей Цыденов.



Все реализованные проекты в районе стали возможны благодаря указам президента страны о национальных проектах и переходе республики в Дальневосточный федеральный округ.

В 2019 году на социально-экономическое развитие Кижингинского района было направлено 478,2 млн рублей. Рост бюджетных инвестиций по сравнению с 2018 годом вырос в 10 раз. Всего в 2018-2019 годах объём выделенных средств Кижингинскому району составил – 530 млн рублей.

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