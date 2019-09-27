Медведев даст Бурятии, Забайкалью и Приамурью ещё миллиард

Деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что три дальневосточных региона получат дополнительные средства из федерального бюджета. Для центров экономического роста, которые действуют в трёх регионах Дальнего Востока – Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области, в течение 2019–2020 годов дополнительно выделят более 1 млрд. рублей. Деньги пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры.



Как пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов эти средства будут направлены в Республику Бурятия, Забайкальский край и Амурскую область. Так в Бурятии до конца 2020 года будут реализованы 18 мероприятий, в числе которых капитальные ремонты в одном учреждении здравоохранения, в 12 учреждениях образования, в одном спортивном и в 3 учреждениях культуры. Особое значение имеет строительство в рамках концессионного соглашения центра ядерной медицины в Улан-Удэ.



- На Дальнем Востоке наблюдается острая потребность в создании дополнительных центров ядерной медицины. Запуск проекта позволит проводить в Республике Бурятия более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год, – подчеркнул Александр Козлов.



Забайкальскому краю для ликвидации последствий природных пожаров, которые произошли в этом году, одобрено выделение 34,3 млн. рублей. На эти средства будет приобретена модульная библиотека в селе Шара, а также организовано водоснабжение в сёлах Тасырхой и Шара.



В Амурской области в этом году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы.



- В регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов: строительство космодрома «Восточный», «Сила Сибири», Амурского ГПЗ. Все проекты имеют повышенную степень травмоопасности. При этом единственное отделение анестезиологии и реанимации в Амурской областной клинической больнице не соответствует современным нормам и требованиям, – заявил глава Минвостокразвития.



Кроме того, премьер-министр заявил, что дополнительно 1 млрд. рублей получит Еврейская автономная область. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

