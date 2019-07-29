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В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву

В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву
Экономика,  Фото:pixabay.com
Мероприятие «День поля» пройдёт в Тарбагатайском районе

2 августа в Тарбагатайском районе Бурятии пройдёт «День поля - 2019». Тарбагатайский район является флагманом республики по семенному делу: здесь громко заявили о себе сразу три семеноводческих хозяйства. Они сделали вложения в приобретение современного зерноочистительного оборудования, минеральных удобрений и химикатов для протравливания семян.

- «День поля» призван продемонстрировать передовые достижения в сельскохозяйственном производстве, в том числе в области селекции сельскохозяйственных культур с учётом районирования сортов в реальных полевых условиях. Каждый посетивший выставку найдёт для себя массу интересного и сможет получить ценную информацию по возделыванию культур от опытных специалистов в области сельского хозяйства, – сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Как сориентироваться в огромном количестве видов и сортов, каковы их достоинства, каким средствам защиты растений, из огромного разнообразия, отдать предпочтение – ответы на эти и другие вопросы сельхозтоваропроизводители, занимающиеся растениеводством, найдут во время осмотра демонстрационных посевов на полях предпринимателя Василия Николаевича Аргунова.

Результат посевной деятельности на участке – совместная работа с ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ «Госсорткомиссия». Учреждениями будут представлены порядка 50 сортов и гибридов сельхозкультур, в числе которых: яровое тритикале, суданская трава, рапс, могар, кукуруза (использованы семена ООО «ККЗ «Золотой початок», Воронежская область), пшеница, ячмень, овёс.

Родина суданской травы – Африка. В условиях Бурятии даёт хороший урожай кормов. Эта однолетняя трава зарекомендовала себя в хозяйствах региона как на зелёную массу, так и на сено, сенаж, силос. Другая перспективная кормовая культура – тритикале – гибрид пшеницы и ржи, содержит больше белка, чем сама пшеница. Её используют и в продовольственных целях, и на корм скоту.

Организаторами поставлена задача показать не только красивые посевы, но и влияние агротехнических приёмов на структуру, качественные показатели и урожайность в целом.

Следующей площадкой, в рамках показа производственных посевов, а именно: пшеницы по чистому пару и тритикале по зяби, выступят поля ООО «Куйтунское». Продемонстрируют и процесс заготовки кормов (суданской травы) – уборку и прессовку в рулоны с использованием самоходной косилки КСУ-1 и пресс-подборщика ПРФ-145.

Более того, участники смогут воочию увидеть процесс обработки паров (поля ООО «Куналей-Агро») трактором К-700 «Кировец» с культиватором.

Кроме этого, в насыщенной программе: показ сельскохозяйственной техники, навигационного (агродроны) и диагностического оборудования в работе, экспозиция дилеров и производителей семенного материала, средств защиты растений, биоудобрений, альтернативных источников энергообеспечения (солнечные батареи) и многое другое.
Бурятия сельское хозяйство Тарбагатайский район сельскохозяйственные культуры
 
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