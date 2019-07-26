Бурятский техникум получил новые тракторы и аэронавигатор

Республиканский межотраслевой техникум получил три современных трактора, агронавигатор, диагностический сканер «Джон Дир»



Благодаря новому оборудованию планируется создание специализированного центра (СЦК) по компетенции «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», который позволит открыть новую специальность. Параллельно ведется подготовка помещений, конкурсных площадок для проведения регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по данной компетенции, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В рамках дальневосточной субсидии техникуму выделено 14,7 млн рублей.



Приобретение современного оборудования позволит в будущем создать технопарк на базе техникума, где будет проходить обучение механизаторским профессиям, в том числе эксплуатации дорожно-строительных машин, техническому обеспечению и ремонту автомобильного транспорта.



Материально-техническая база будет обновлена в 16 профессиональных учреждениях Бурятии. На приобретение оборудования, обновление учебно-производственной базы, соответствующей стандартам WorldSkills, будут направлены 311,8 млн рублей «единой» дальневосточной субсидии.



