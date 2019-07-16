На 10 новых остановок в Братске потратят 4 миллиона

В ближайшее время в Братске заменят 10 остановок общественного транспорта



Запланированы работы по замене 10 остановочных пунктов: по ул. Крупской (6 штук), ул. Гагарина, 16 (Дом быта «Экспресс» 2 штуки), ул. Янгеля (остановки «Типография», «Байкал» 2 штуки). Были проведены торги, заключен муниципальный контракт на общую сумму почти 4 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации Братска.



Конструкции остановочных пунктов изготовлены местным предприятием, производственная база которого находится на площадке КБЖБ.



На сегодня установлены два пункта — на остановках «Типография» и Дом быта «Экспресс». Остальные будут установлены в течение недели.







