В Улан-Удэ завершаются дорожные работы на проспекте Автомобилистов

Ремонт городских дорог в Улан-Удэ идёт полным ходом. На сегодняшний день почти закончены работы по реконструкции второстепенных дорог на проспекте Автомобилистов и на улице Свободы.









- Поступало много жалоб от людей, которые не могли нормально ходить на данном участке или зайти на Новый мост. Тротуары мы сделали, но люди всё равно ходят по дороге, - отметил начальник управления дорожного строительства управления комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.













Также Соболев отметил, что на улице Свобода экспертиза уже завершилась. Её итоги показали положительный результат. На этой улице также была произведена замена дорожного полотна протяжённостью в 800 метров и проложена новая тротуарная плитка.











































На проспекте Автомобилистов второстепенные дороги, которые проложены вдоль основной трассы, не ремонтировались уже около 12-15 лет. Эти дороги автомобилисты используют зачастую в качестве объездных, а также для подъезда к торговым и офисным центрам.Теперь новый асфальт уложен с двух сторон, а для удобства горожан дорожники обустроили тротуары.Ремонтом дорог на проспекте занималась подрядная организация «Нардеван Строй». Сумма контракта составила более 28 миллионов рублей, а протяжённость 2, 24 километра. Сейчас дорожники занимаются благоустройством, установкой знаков и нанесением разметок. После этого будут произведены вырубки дорожного полотна для экспертизы качества проделанной работы.- Когда дорожники закончат работу, будут сделаны вырубки и только после подтверждения качества работ, подрядчику будет произведена оплата, - уточнил Евгений Соболев.Эти дороги были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в программу вошло 12 объектов. Срок их выполнения, включая асфальтирование, до 1 сентября 2019 года.