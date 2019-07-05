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В Улан-Удэ завершаются дорожные работы на проспекте Автомобилистов

В Улан-Удэ завершаются дорожные работы на проспекте Автомобилистов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также подходит к концу ремонт дороги на улице Свободы

Ремонт городских дорог в Улан-Удэ идёт полным ходом. На сегодняшний день почти закончены работы по реконструкции второстепенных дорог на проспекте Автомобилистов и на улице Свободы.



На проспекте Автомобилистов второстепенные дороги, которые проложены вдоль основной трассы, не ремонтировались уже около 12-15 лет. Эти дороги автомобилисты используют зачастую в качестве объездных, а также для подъезда к торговым и офисным центрам.

Теперь новый асфальт уложен с двух сторон, а для удобства горожан дорожники обустроили тротуары.

- Поступало много жалоб от людей, которые не могли нормально ходить на данном участке или зайти на Новый мост. Тротуары мы сделали, но люди всё равно ходят по дороге, - отметил начальник управления дорожного строительства управления комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.




Ремонтом дорог на проспекте занималась подрядная организация «Нардеван Строй». Сумма контракта составила более 28 миллионов рублей, а протяжённость 2, 24 километра. Сейчас дорожники занимаются благоустройством, установкой знаков и нанесением разметок. После этого будут произведены вырубки дорожного полотна для экспертизы качества проделанной работы.

- Когда дорожники закончат работу, будут сделаны вырубки и только после подтверждения качества работ, подрядчику будет произведена оплата, - уточнил Евгений Соболев.

Также Соболев отметил, что на улице Свобода экспертиза уже завершилась. Её итоги показали положительный результат. На этой улице также была произведена замена дорожного полотна протяжённостью в 800 метров и проложена новая тротуарная плитка.




Эти дороги были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в программу вошло 12 объектов. Срок их выполнения, включая асфальтирование, до 1 сентября 2019 года.








администрацияУУ дорожный ремонт
 
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