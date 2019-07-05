В Бурятии откроются 9 кинозалов

Учреждения культуры районов республики и Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов



В Бурятии культурно-досуговые учреждения Еравнинского, Прибайкальского, Бичурского, Заиграевского, Кижингинского, Кабанского районов, Северобайкальска и два Дома культуры Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов. Об этом сообщили в Республиканском центре народного творчества.



Руководители и специалисты отделов культуры этих муниципальных образований участвовали в семинаре по реализации регионального проекта «Культурная среда» - «Оснащение оборудованием кинозалов». В рамках семинара они посетили один из кинотеатров города.



В этом году 9 организаций Бурятии прошли экспертизу федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в конкурсе по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.



На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн. рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ в объёме не менее 50 дней в квартал.

