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В Бурятии откроются 9 кинозалов

В Бурятии откроются 9 кинозалов
Экономика,  Фото:pixabay.com
Учреждения культуры районов республики и Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов

В Бурятии культурно-досуговые учреждения Еравнинского, Прибайкальского, Бичурского, Заиграевского, Кижингинского, Кабанского районов, Северобайкальска и два Дома культуры Улан-Удэ получат средства на оборудование кинозалов. Об этом сообщили в Республиканском центре народного творчества.

Руководители и специалисты отделов культуры этих муниципальных образований участвовали в семинаре по реализации регионального проекта «Культурная среда» - «Оснащение оборудованием кинозалов». В рамках семинара они посетили один из кинотеатров города.

В этом году 9 организаций Бурятии прошли экспертизу федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в конкурсе по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек.

На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн. рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и регулярный кинопоказ в объёме не менее 50 дней в квартал.
кинотеатры
 
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