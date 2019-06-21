Компания из Голландии хочет открыть в Бурятии завод

Экономика, Фото: минэкономики Бурятии

Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов



Голландская компания Eltomation выразил заинтересованность в открытии завода по производству экологически чистых строительных материалов в Селенгинске. Встреча с руководством компании состоялась в правительстве Бурятии, сообщает пресс-служба минэкономики республики.



Генеральный директор Eltomation рассказал, что компания существует на рынке уже более 60 лет. У неё есть заводы в Китае, Корее, Японии, открыты две производственные линии во Владимирской области, запускается производство в Череповце. Компания производит фибролитовые стройматериалы, которые являются экологически чистыми, обладают высокой энергоэффективностью, пожаростойкостью, звукоизоляцией, прочностью и подходят для строительства в регионах с высокой сейсмической активностью.



Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Бурятии Евгений Коркин, такие плиты активно используются для строительства в Бурятии, но пока в республике их не производят, поэтому на строительном рынке эта ниша свободна.



В итоге стороны договорились о продолжении дальнейшей работы в данном направлении.



Справка:



Eltomation – инжиниринговая компания, обладающая 61-летним производственным опытом и поставками по всему миру более 160 современных заводов для выпуска фибролитовых материалов, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска фибролитовых плит низкой и высокой плотности и фибролитовых стеновых панелей.



