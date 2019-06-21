Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов
Голландская компания Eltomation выразил заинтересованность в открытии завода по производству экологически чистых строительных материалов в Селенгинске. Встреча с руководством компании состоялась в правительстве Бурятии, сообщает пресс-служба минэкономики республики.
Генеральный директор Eltomation рассказал, что компания существует на рынке уже более 60 лет. У неё есть заводы в Китае, Корее, Японии, открыты две производственные линии во Владимирской области, запускается производство в Череповце. Компания производит фибролитовые стройматериалы, которые являются экологически чистыми, обладают высокой энергоэффективностью, пожаростойкостью, звукоизоляцией, прочностью и подходят для строительства в регионах с высокой сейсмической активностью.
Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Бурятии Евгений Коркин, такие плиты активно используются для строительства в Бурятии, но пока в республике их не производят, поэтому на строительном рынке эта ниша свободна.
В итоге стороны договорились о продолжении дальнейшей работы в данном направлении.
Справка:
Eltomation – инжиниринговая компания, обладающая 61-летним производственным опытом и поставками по всему миру более 160 современных заводов для выпуска фибролитовых материалов, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска фибролитовых плит низкой и высокой плотности и фибролитовых стеновых панелей.
Компания из Голландии хочет открыть в Бурятии завод
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 21.06.2019
Голландцы планируют заняться в Бурятии производством экологически чистых стройматериалов
Экономика, 21.06.2019
Председателю потребительского общества внесено представление
Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%
Нарушение выявила прокуратура
Мужчина обратился в прокуратуру
Специалисты холдинга «Вертолёты России» и Объединенной двигателестроительной корпорации провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP)
Дорогу строят в обход Усолья-Сибирского
Экосудно спустили на воду в Иркутске
В новый Генплан включен третий мост через Уду и два варианта моста через реку Селенгу
Она вносила ложные данные в табель рабочего времени
Аукцион на капремонт участка на острове будет объявлен в августе
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
Экономика, 17.06.2019
Около 1000 подростков в Бурятии ищут работу
Экономика, 17.06.2019
В целом строительство оценивается в 7 миллиардов рублей