Поезд Иркутск – Улан-Батор становится популярнее

Перевозки пассажиров в международном поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 26%



За 5 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 8 тысяч пассажиров. Это превышает показатель прошлого года на 26 %. В вагонах класса люкс совершили поездку свыше 1,2 тыс. пассажиров, в купейных вагонах – около 7 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Подавляющее большинство пассажиров – 7052 человека или 87,1 % – приобретали билеты «туда-обратно».



В связи с возросшей востребованностью летом состав поезда был увеличен. В настоящее время в нём курсируют два вагона класса люкс и девять вагонов купе.



Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.









