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В Бурятии оштрафовали собственников лесных делян

В Бурятии оштрафовали собственников лесных делян
Экономика,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушали срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По закону об охране окружающей среды плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.

Индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Арко» этого не было сделано. Их привлекли к административной ответственности и каждого оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Задолженность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду погашена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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