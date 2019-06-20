В Бурятии оштрафовали собственников лесных делян

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушали срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По закону об охране окружающей среды плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ вносится лицами, обязанными вносить плату, не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.



Индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Арко» этого не было сделано. Их привлекли к административной ответственности и каждого оштрафовали на 3 тысячи рублей.



Задолженность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду погашена, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.