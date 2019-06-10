800 жителей Бурятии посетили ярмарку вакансий

Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»



Всего мероприятие, которое прошло 7 июня, в бизнес-инкубаторе, посетили 800 ищущих работу людей. Из них более половины приглашены на собеседование с работодателями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На ярмарке вакансий было представлено более 60 работодателей Улан-Удэ и республики. В том числе АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Славия-тех», ООО «Бурятмяспром», ФГУП «Почта России», ООО «Бикс+», ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания», Торговая группа «Вегос-М», Пограничное управление ФСБ России по Бурятии, войсковая часть 46108, войсковая часть 62048 и другие.



Им требовались водители, кинологи, разведчики, воспитатели, операторы связи, почтальоны, кондитеры, специалисты отдела сбыта, стрелки, пулеметчики, механики, бухгалтера, мастера по ремонту сотовых телефонов, электрики, официанты, администраторы и другие. Заработная плата начиналась от 17 тысяч рублей.



Через видеосвязь в ярмарке приняли участие представители предприятий Дальнего Востока, участвующие в пилотном проекте по привлечению кадров в ДФО: ООО «Судостроительный комплекс Звезда», производитель консервов ГК «Доброфлот», АО «Золото Селендара» и другие.



Также для соискателей работы был проведен мастер-класс по самопрезентации на собеседовании с работодателями, по адаптации в новом коллективе, оказаны профориентационные услуги.



Для работодателей состоялся «круглый стол» по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.

