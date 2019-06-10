Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»
Всего мероприятие, которое прошло 7 июня, в бизнес-инкубаторе, посетили 800 ищущих работу людей. Из них более половины приглашены на собеседование с работодателями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
На ярмарке вакансий было представлено более 60 работодателей Улан-Удэ и республики. В том числе АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Славия-тех», ООО «Бурятмяспром», ФГУП «Почта России», ООО «Бикс+», ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания», Торговая группа «Вегос-М», Пограничное управление ФСБ России по Бурятии, войсковая часть 46108, войсковая часть 62048 и другие.
Им требовались водители, кинологи, разведчики, воспитатели, операторы связи, почтальоны, кондитеры, специалисты отдела сбыта, стрелки, пулеметчики, механики, бухгалтера, мастера по ремонту сотовых телефонов, электрики, официанты, администраторы и другие. Заработная плата начиналась от 17 тысяч рублей.
Через видеосвязь в ярмарке приняли участие представители предприятий Дальнего Востока, участвующие в пилотном проекте по привлечению кадров в ДФО: ООО «Судостроительный комплекс Звезда», производитель консервов ГК «Доброфлот», АО «Золото Селендара» и другие.
Также для соискателей работы был проведен мастер-класс по самопрезентации на собеседовании с работодателями, по адаптации в новом коллективе, оказаны профориентационные услуги.
Для работодателей состоялся «круглый стол» по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.
800 жителей Бурятии посетили ярмарку вакансий
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 10.06.2019
Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»
В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится
Алексей Цыденов выступил на заседании комиссии Госсовета по реализации нацпроектов
За нарушение бизнесмена оштрафовали
Трассу к Цугольскому дацану начнут делать в следующем году
Здесь не только положат новый асфальт, но и обустроят тротуары
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Тасырхой не исчезнет с карты Забайкальского края
Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск
Туристское мероприятие стартует на следующей неделе
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
Экономика, 04.06.2019
Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»