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В Улан-Удэ наградили лучших овцеводов и козоводов

В Улан-Удэ наградили лучших овцеводов и козоводов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец

В Улан-Удэ закончилась работа XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. В выставке приняли участие 26 хозяйств из 6 регионов. Были представлены 138 голов десяти пород овец и трёх пород коз. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РБ.

Племенных животных оценивали директор Департамента животноводства и племенного дела РФ Харон Амерханов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Даба-Жалсан Чирипов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Эртине Данзы-Белек и генеральный директор «Национального союза овцеводов» Михаил Егоров.

По итогам решения экспертной комиссии были названы следующие победители.

За наилучшие показатели в развитии овцеводства:
1 место – СПК «Иро» Республики Бурятия;
1 место – СПК ПЗ «Дружба» Забайкальского края;
За 1 место в развитии племенного овцеводства победителям вручены 2 автомобиля «Chevrolet Niva»
2 место – СПК ПХ «Бай-Хол» Республики Тыва;
2 место – СПК им. Кирова Забайкальского края;
3 место – СПК ПКЗ «Амурский» Республики Алтай;
3 место – ООО «Вива-Лаб» Республики Алтай;
3 место – ООО «Маяк» Алтайского края.

За наилучшие показатели в развитии козоводства:
1 место – «Михаил» Республики Алтай;
2 место – «Ортолык» Республики Алтай;
3 место – СПК «Ооруг» Республики Тыва.
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