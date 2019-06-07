В Улан-Удэ наградили лучших овцеводов и козоводов

В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец



В Улан-Удэ закончилась работа XVI Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз. В выставке приняли участие 26 хозяйств из 6 регионов. Были представлены 138 голов десяти пород овец и трёх пород коз. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РБ.



Племенных животных оценивали директор Департамента животноводства и племенного дела РФ Харон Амерханов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Даба-Жалсан Чирипов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Эртине Данзы-Белек и генеральный директор «Национального союза овцеводов» Михаил Егоров.



По итогам решения экспертной комиссии были названы следующие победители.



За наилучшие показатели в развитии овцеводства:

1 место – СПК «Иро» Республики Бурятия;

1 место – СПК ПЗ «Дружба» Забайкальского края;

За 1 место в развитии племенного овцеводства победителям вручены 2 автомобиля «Chevrolet Niva»

2 место – СПК ПХ «Бай-Хол» Республики Тыва;

2 место – СПК им. Кирова Забайкальского края;

3 место – СПК ПКЗ «Амурский» Республики Алтай;

3 место – ООО «Вива-Лаб» Республики Алтай;

3 место – ООО «Маяк» Алтайского края.



За наилучшие показатели в развитии козоводства:

1 место – «Михаил» Республики Алтай;

2 место – «Ортолык» Республики Алтай;

3 место – СПК «Ооруг» Республики Тыва.

