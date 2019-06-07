В Бурятии предприниматель выплачивал зарплату один раз в месяц

За нарушение бизнесмена оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, занимающийся переработкой древесины, нарушал трудовое законодательство.



Бизнесмен выплачивал зарплату работникам пункта приёма и отгрузки древесины один раз месяц.



Индивидуальному предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.



Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Штраф оплачен, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.