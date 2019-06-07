За нарушение бизнесмена оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, занимающийся переработкой древесины, нарушал трудовое законодательство.
Бизнесмен выплачивал зарплату работникам пункта приёма и отгрузки древесины один раз месяц.
Индивидуальному предпринимателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Штраф оплачен, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии предприниматель выплачивал зарплату один раз в месяц
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