В Улан-Удэ отремонтируют проезды вдоль проспекта Автомобилистов

Здесь не только положат новый асфальт, но и обустроят тротуары



В Улан-Удэ впервые за несколько лет будут капитально отремонтированы с двух сторон второстепенные проезды вдоль оживлённой и загруженной трассы по проспекту Автомобилистов. Об этом сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ.



Эти дороги автомобилисты используют как объездные, а также для проезда к многочисленным торговым и офисным точкам, которые расположены справа и слева от проспекта.



Новый асфальт положат на участке с двух сторон от проспекта Автомобилистов от пересечения с ул. Ботанической и до Нового моста. Протяжённость - 2,24 км.



Продумали дорожники и удобства для пешеходов. На данном участке с двух сторон будут обустроены тротуары.



- Поступало много жалоб от населения, которые из-за оживлённого движения на пр. Автомобилистов, на второстепенных проездах и неудовлетворительного состояния асфальтового полотна не могли нормально пройти данный участок или зайти на Новый мост, - пояснили в управлении дорожного строительства.



По итогам аукциона определился победитель - ООО «Нардеван Строй». Подрядчик приступил к работам.



Ремонт будет проведён в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



В этом году из средств Дорожного фонда и в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 12 объектов – по ул. Сахьяновой, «Спиртзаводской тракт» от ул. Пищевой до 0-го км., второстепенные проезды по пр. Автомобилистов (от АЗС «Альянс до автомобильной дороги в мкрн Матросова), по переулку Герцена, по ул. Моцарта от ул. Комарова до ул. Чайковского, по ул. Родины, по ул. Чайковского, по ул. Свободы от ул. Советской до ул. Банзарова, по ул. Гвардейской, по ул. Шмидта от ул. Советской до ул. Банзарова, по ул. Балтахинова от ул. Каландаришвили до ул. Куйбышева (нечетная сторона).



Также с нуля построят участок автодороги от Энергетика до служебно-производственного здания Бурятской таможни в 147 кв.

