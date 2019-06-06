В Бурятии работникам детсадов задолжали 714 тысяч рублей по зарплате

Начальнику учреждения внесено представление, которое удовлетворено, заработная плата выплачена в полном объёме.



В отношении начальника районного управления образования возбуждено административное дело за невыплату заработной платы в срок. Должностное лицо признано виновным, его оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районном управлении образования нарушали трудовое законодательство.Работникам трёх детсадов задолжали зарплату на 714 тысяч рублей.