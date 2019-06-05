В Байкальске построят культурный центр за 180 миллионов

Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск
Многофункциональный культурный центр будет двухэтажным. Его общая площадь составит 1324 кв.м, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На первом этаже будет располагаться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал, а также служебные и технические помещения, фойе. На втором этаже разместятся кружковые, помещения для групповых занятий, служебные и технические помещения.
Здание полностью оборудуют для доступа в него маломобильных групп населения.
В стенах нового центра будет работать краеведческий музей, музей бумаги и воды, творческие мастерские прикладного искусства и народных промыслов, детские студии, также сюда переедет театр «Люди». В этом году коллективу исполнилось 25 лет, его участниками являются профессиональные артисты и актеры-любители. За годы существования театра было создано около 50 спектаклей.
Строительство многофункционального культурного центра планируется начать в ближайшее время после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Оно вестись в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Общая стоимость строительства составляет 179,3 млн рублей. Средства выделит областной бюджет.
Проект строительства был выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров, представленных министерством культуры России и уже реализованных, в частности, в городе Калачинск Омской области.
В Иркутской области за последние три года открыты шесть новых зданий муниципальных домов культуры – в городе Киренск, посёлке Залари, сёлах Андрюшино Куйтунского района и Мойган Заларинского района, посёлках Железнодорожный Усольского района и Забитуй Аларского района. Кроме того, продолжается возведение девяти культурных объектов городе Саянске, а также Катангском, Усть-Удинском, Иркутском, Боханском, Осинском районах.
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