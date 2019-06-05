05 Июня

04 Июня

Популярное

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» по улице Сахьяновой. В порядок приведут участок протяжённостью 1,7 км от памятника «Стихия» до пересечения с улицы Приречная.

Дорожники сначала заменят трубы в ливневой канализации, а затем капитально отремонтируют и заасфальтируют полотно. Также будут с двух сторон дороги устроены тротуары для пешеходов, и сделают трамвайную остановку «ПОШ».

По итогам аукциона на ремонт ул. Сахьяновой определился победитель - ООО «Байкал-Техстрой» с ценой контракта 92,6 миллионов рублей. По данным на 30 мая, подрядчик приступил к работам, были демонтированы старые бордюрные камни, дорожники укладывают новые.

Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 11 участков дорог, также за счёт средств Дорожного фонда приведут в порядок ещё 2 улицы. Общая протяжённость ремонтируемых участков – более 12 км. Работы обещают завершить к 1 сентября 2019 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

«Байкал-Daily» ранее сообщал список дорог, которые отремонтируют в этом году в Улан-Удэ. Перечень можно посмотреть по ссылке.
дорожный ремонт ливневая канализация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
Экономика, 05.06.2019
Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Экономика, 05.06.2019
Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
В Тункинском районе Бурятии приведут в порядок трассу
Экономика, 05.06.2019
Покрытие будет с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Экономика, 04.06.2019
Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Экономика, 04.06.2019
Иркутская область получит на это более 830 млн. рублей
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
В Чите отремонтируют и оснастят Ледовый дворец
Экономика, 04.06.2019
Будет приобретено синтетическое покрытие, ледозаливочная машина и машинка для заточки коньков
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Братску повысили прогноз кредитного рейтинга
Экономика, 04.06.2019
Город обошёл Костромскую и Магаданскую области
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов
Экономика, 04.06.2019
Теперь на благоустройства озера в Черемхово выделят 85 млн. рублей
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика, 04.06.2019
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Экономика, 04.06.2019
Ярмарка рабочих мест состоится в эту пятницу
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
Экономика, 04.06.2019
Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Экономика, 03.06.2019
Новый катер для жителей Сретенского района будет курсировать по реке Шилка
В Кяхте реконструируют исторический центр
В Кяхте реконструируют исторический центр
Экономика, 03.06.2019
Город победил во всероссийском конкурсе проектов для исторических поселений

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^