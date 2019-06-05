Стоимость ремонта составит почти 93 миллиона рублей
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» по улице Сахьяновой. В порядок приведут участок протяжённостью 1,7 км от памятника «Стихия» до пересечения с улицы Приречная.
Дорожники сначала заменят трубы в ливневой канализации, а затем капитально отремонтируют и заасфальтируют полотно. Также будут с двух сторон дороги устроены тротуары для пешеходов, и сделают трамвайную остановку «ПОШ».
По итогам аукциона на ремонт ул. Сахьяновой определился победитель - ООО «Байкал-Техстрой» с ценой контракта 92,6 миллионов рублей. По данным на 30 мая, подрядчик приступил к работам, были демонтированы старые бордюрные камни, дорожники укладывают новые.
Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 11 участков дорог, также за счёт средств Дорожного фонда приведут в порядок ещё 2 улицы. Общая протяжённость ремонтируемых участков – более 12 км. Работы обещают завершить к 1 сентября 2019 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
«Байкал-Daily» ранее сообщал список дорог, которые отремонтируют в этом году в Улан-Удэ. Перечень можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу и «ливнёвку» на Сахьяновой
Экономика, Фото:
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