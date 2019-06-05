Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ

Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»



В Москве глава Бурятии Алексей Цыденов с исполняющим обязанности главы полномочного представительства республики при президенте России Антоном Виноградовым провели рабочую встречу с представителями ООО «Газпром СПГ технологии».



Достигнута договорённость о возможности перевода на сжиженный природный газ котельных в Северобайкальске, Таксимо и Новом Уояне. По предварительным расчётам, общий объём потребности в сжиженном природном газе составит около 28 тысяч тонн в год, сообщили в пресс-служба правительства Бурятии.



Кроме того, ООО «Газпром СПГ технологии» предполагает создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки сжиженного природного газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Иркутская область) до данных населённых пунктов. Также предлагается софинансирование реконструкции котельных.



По завершении рабочей встречи глава республики Алексей Цыденов выразил готовность и заинтересованность в сотрудничестве с ООО «Газпром СПГ технологии» в целях реализации совместных инвестиционных проектов в Бурятии.







