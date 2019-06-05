Глава Бурятии договаривается с «Газпром СПГ технологии»
В Москве глава Бурятии Алексей Цыденов с исполняющим обязанности главы полномочного представительства республики при президенте России Антоном Виноградовым провели рабочую встречу с представителями ООО «Газпром СПГ технологии».
Достигнута договорённость о возможности перевода на сжиженный природный газ котельных в Северобайкальске, Таксимо и Новом Уояне. По предварительным расчётам, общий объём потребности в сжиженном природном газе составит около 28 тысяч тонн в год, сообщили в пресс-служба правительства Бурятии.
Кроме того, ООО «Газпром СПГ технологии» предполагает создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки сжиженного природного газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Иркутская область) до данных населённых пунктов. Также предлагается софинансирование реконструкции котельных.
По завершении рабочей встречи глава республики Алексей Цыденов выразил готовность и заинтересованность в сотрудничестве с ООО «Газпром СПГ технологии» в целях реализации совместных инвестиционных проектов в Бурятии.
Котельные на севере Бурятии планируют перевести на сжиженный газ
Экономика, Фото:
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