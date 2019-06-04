04 Июня

03 Июня

Популярное

Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия

Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем

В Москве завершилось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Заседание провёл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Об этом сообщил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.

По словам депутата, глава республики Алексей Цыденов чётко изложил основные наболевшие проблемы, которые требуют федеральной поддержки и представлены правительством Бурятии, помимо подготовленного министерством культуры России плана мероприятий празднования.

Это реконструкция аварийного здания МАУ «Городской культурный центр» в Улан-Удэ и здания Бурятской государственной филармонии; защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда; реконструкция правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ и ряд других предложений.

- Надо отметить, что практически все предложения были поддержаны Виталием Леонтьевичем, соответствующие поручения будут оформлены в протоколе заседания оргкомитета, - сообщил Алдар Дамдинов.

Решением оргкомитета утверждён план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Всего планом предусмотрено проведение 22 мероприятий. Объём финансирования – 174,5 миллионов рублей.

- Подготовка и проведение празднования юбилейных дат регионов России включают в себя только культурно-массовые мероприятия. Однако созданный правительством РФ оргкомитет под руководством Виталия Мутко – это и площадка для обсуждения наболевших вопросов республики, - уточнил Алдар Дамдинов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 100-летие образования Республики Бурятия будет праздноваться в 2023 году. К данной дате пообещали построить новую набережную в Улан-Удэ.
бюджет юбилей 100 лет Республики Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
В Улан-Удэ построят площадку для санитарной авиации
Экономика, 04.06.2019
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Более 600 вакансий предложат жителям Бурятии на ярмарке
Экономика, 04.06.2019
Ярмарка рабочих мест состоится в эту пятницу
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
Экономика, 04.06.2019
Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Индийская компания может построить завод в Бурятии
Экономика, 04.06.2019
Алексей Цыденов обсудил с инвестором перспективы строительства завода по производству инфузионных растворов
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут
Экономика, 03.06.2019
Новый катер для жителей Сретенского района будет курсировать по реке Шилка
В Кяхте реконструируют исторический центр
В Кяхте реконструируют исторический центр
Экономика, 03.06.2019
Город победил во всероссийском конкурсе проектов для исторических поселений
В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов
В Улан-Удэ в этом году могут сдать 6 «проблемных» домов
Экономика, 03.06.2019
Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачёв провёл в Бурятии совещание по «обманутым дольщикам»
Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
Экономика, 03.06.2019
В регионе подвели итоги окотной кампании в овцеводстве
Антон Виноградов ищет инвестора на 5 миллионов долларов
Антон Виноградов ищет инвестора на 5 миллионов долларов
Экономика, 03.06.2019
Новый руководитель полпредства Бурятии планирует завести в Бурятию медицинского инвестора
Иркутская область получит 500 млн на строительство школ
Иркутская область получит 500 млн на строительство школ
Экономика, 03.06.2019
Регион получит средства в рамках нацпроекта «Образование»
В Бурятии составили топ самых дорогих вакансий за май
В Бурятии составили топ самых дорогих вакансий за май
Экономика, 03.06.2019
Лидирует предложение с зарплатой от 130 тысяч рублей
В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор
В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор
Экономика, 31.05.2019
Теперь он будет зависеть от количества прописанных в квартире

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^