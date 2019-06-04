Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
В Москве завершилось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Заседание провёл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Об этом сообщил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.
По словам депутата, глава республики Алексей Цыденов чётко изложил основные наболевшие проблемы, которые требуют федеральной поддержки и представлены правительством Бурятии, помимо подготовленного министерством культуры России плана мероприятий празднования.
Это реконструкция аварийного здания МАУ «Городской культурный центр» в Улан-Удэ и здания Бурятской государственной филармонии; защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водами рек Селенга и Уда; реконструкция правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ и ряд других предложений.
- Надо отметить, что практически все предложения были поддержаны Виталием Леонтьевичем, соответствующие поручения будут оформлены в протоколе заседания оргкомитета, - сообщил Алдар Дамдинов.
Решением оргкомитета утверждён план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики Бурятия. Всего планом предусмотрено проведение 22 мероприятий. Объём финансирования – 174,5 миллионов рублей.
- Подготовка и проведение празднования юбилейных дат регионов России включают в себя только культурно-массовые мероприятия. Однако созданный правительством РФ оргкомитет под руководством Виталия Мутко – это и площадка для обсуждения наболевших вопросов республики, - уточнил Алдар Дамдинов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 100-летие образования Республики Бурятия будет праздноваться в 2023 году. К данной дате пообещали построить новую набережную в Улан-Удэ.
Мутко утвердил финансирование к 100-летию Республики Бурятия
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алексей Цыденов попросил о финансировании нескольких наболевших проблем
Санитарные вертолёты будут садиться на Верхней Берёзовке
Ярмарка рабочих мест состоится в эту пятницу
Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Алексей Цыденов обсудил с инвестором перспективы строительства завода по производству инфузионных растворов
Нарушение выявила прокуратура
Новый катер для жителей Сретенского района будет курсировать по реке Шилка
Город победил во всероссийском конкурсе проектов для исторических поселений
Заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачёв провёл в Бурятии совещание по «обманутым дольщикам»
В регионе подвели итоги окотной кампании в овцеводстве
Новый руководитель полпредства Бурятии планирует завести в Бурятию медицинского инвестора
Жителям Бурятии доступны 13 тысяч вакансий
Регион получит средства в рамках нацпроекта «Образование»
Лидирует предложение с зарплатой от 130 тысяч рублей
Экономика, 31.05.2019
Теперь он будет зависеть от количества прописанных в квартире