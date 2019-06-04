Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности

Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»



Администрация Улан-Удэ совместно с Объединением организаций профсоюзов РБ и Союзом промышленников и предпринимателей РБ объявляет о проведении пятого городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к решению социальных вопросов на предприятиях и повышению социальной ответственности работодателей Улан-Удэ.



В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в Администрации города и соответствующие требованиям конкурса.



Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за прошлый год по показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.



Победители будут определяться по номинациям:

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».



Документы принимаются до 1 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 54, справки по тел. 21-72-99.



Награждение победителей конкурса состоится до 1 октября этого года, сообщает пресс-служба Администрации города.

