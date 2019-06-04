Начался пятый городской конкурс «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ»
Администрация Улан-Удэ совместно с Объединением организаций профсоюзов РБ и Союзом промышленников и предпринимателей РБ объявляет о проведении пятого городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к решению социальных вопросов на предприятиях и повышению социальной ответственности работодателей Улан-Удэ.
В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в Администрации города и соответствующие требованиям конкурса.
Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за прошлый год по показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально-культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.
Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».
Документы принимаются до 1 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 54, справки по тел. 21-72-99.
Награждение победителей конкурса состоится до 1 октября этого года, сообщает пресс-служба Администрации города.
Улан-Удэ ищет лучшее предприятие социальной ответственности
Экономика, Фото:
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