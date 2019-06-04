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Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья

Приангарье переселит 1500 человек из аварийного жилья
Экономика,  Фото:pixabay.com
Иркутская область получит на это более 830 млн. рублей

3 июня фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Регион получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн. рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн. рублей.

Как передаёт слова министра строительства региона Светланы Свиркиной пресс-служба Правительства Иркутской области, на эти средства планируется переселить более 1500 человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях. Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 года, – свыше 25 тыс. кв. м. Участвовать в данном этапе реализации программы будет восемь муниципальных образований: города Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов и поселения Бохан и Смоленщина.
 
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