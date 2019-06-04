Братску повысили прогноз кредитного рейтинга

Город обошёл Костромскую и Магаданскую области



Кредитный рейтинг Братска повышен до прогноза «Стабильный», предаёт информацию комитета финансов пресс-служба администрации города.



Впервые кредитный рейтинг по национальной шкале присвоен Братску в ноябре 2017 года. Присвоение и поддержание рейтинга осуществляется на основании контракта с Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА). С момента начала присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале, АКРА присвоило 28 кредитных рейтингов субъектам России (включая города федерального значения) и первый среди муниципальных образований – городу Братску.



В апреле этого года муниципалитетом была сформирована аналитическая информация и направлена в агентство. АКРА были представлены отчёты по муниципальной собственности, по муниципальному долгу, отчётные данные по бюджету, и другие документы.



По результатам изучения особенностей экономики города, нюансов управления бюджетным процессом в мае АКРА опубликовало очередной отчёт, в котором Братск упрочил свои позиции. При том же кредитном рейтинге на уровне BBB(RU) прогноз изменён с «Позитивный» на «Стабильный». Это говорит о том, что финансовая система города работает стабильно, что способствует повышению общей инвестиционной привлекательности города.



Город обошёл такие регионы как Волгоградская, Костромская, Оренбургская, Рязанская, Магаданская, а также республику Карелия, и находится на одном уровне кредитного рейтинга с Новгородской, Ярославской, Томской областями и республикой Адыгея.

