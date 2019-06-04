Приангарский город победил во Всероссийском конкурсе проектов

Теперь на благоустройства озера в Черемхово выделят 85 млн. рублей
Город Черемхово вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства озера.
Из 330 заявок выбрали 80 самых лучших проектов, которые теперь получат финансовую поддержку. Это представители 46 субъектов Российской Федерации. На благоустройство городского озера Черемхово будет выделено 85 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации Черемхово, конкурс проводится уже во второй раз, в нём принимают участие «малые города» с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.
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