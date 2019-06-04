Запрос котировок объявило министерство экономического развития
Министерство экономического развития Иркутской области продолжает искать подрядчика для строительства инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в поселении Байкальское Слюдянского района, сообщает RosTender.info.
На территории кластера планируют построить ливневую канализацию, из бюджета Иркутской области на эти цели выделено около 270 млн рублей. Как ожидается, её сдадут в декабре 2020 года.
В области во второй раз объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимают до 10 июня, а 13 июня планируется назвать победителя.
В 2018 году началось строительство первоочередных объектов инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» за счет средств областного бюджета. В феврале 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении более 800 млн рублей на создание кластера. Предполагается, что к 2025 году здесь на государственные средства будут созданы все условия для инвесторов: построены дороги, автостоянки, тепловые сети, ливневая канализация, проведено благоустройство и озеленение территории.
Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/39078906-tender-stroitelstvo-obektov-obespechivayushchej-infrastruktury-turistsko-rekreacionnogo-klastera-vorota-bajkala-v-ramkah-realizacii-proekta
В Иркутской области ищут подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»
Экономика, Фото:
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