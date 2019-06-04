Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Южный – Гео» нарушало закон при проведении геологоразведочных работ.
Республиканским агентством лесного хозяйства в пользование ООО «Южный – Гео» предоставлен лесной участок, расположенный в границах Сорокского участкового лесничества, для проведения геологоразведочных работ.
Установлено, что вскрышные работы произведены организацией за границами предоставленного лесного участка.
Руководителю ООО «Южный – Гео» внесено представление, которое удовлетворено. 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены, лесной участок рекультивирован.
Главный маркшейдер организации привлечён к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением проводили геологоразведочные работы
Экономика, Фото:
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