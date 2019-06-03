Забайкалье обновило речной пассажирский маршрут

Экономика, Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Новый катер для жителей Сретенского района будет курсировать по реке Шилка



Около пяти тысяч жителей труднодоступных и отдаленных населённых пунктов Сретенского района Забайкальского края получат возможность более комфортного водного транспортного обслуживания в связи с поступлением в муниципалитет нового пассажирского катера КС-162 Костромского судомеханического завода. Катер будет курсировать по реке Шилка, что позволит людям гораздо быстрее передвигаться по территории, получать своевременную медицинскую помощь в полном объёме.



До приобретения нового катера пассажиров перевозил теплоход «Заря», который эксплуатируется более 45 лет. Приобретение нового судна обошлось в 42 миллиона рублей. На осуществление пассажирских перевозок водным транспортом на 2019 год бюджетом предусмотрено 6 миллионов рублей.



В Сретенском районе катер будет обслуживать население 15 населённых пунктов – всего около пяти тысяч человек. Протяженность маршрута, по которому он будет курсировать, составляет 140 километров. Летом это безальтернативный способ передвижения, поэтому спрос у населения ожидается большим. В данный момент местная администрация занимается разработкой графика движения, исходя из пожеланий населения.



Катер, рассчитанный на 44 места, примет первых пассажиров после ходовых испытаний на реке Шилка, которые совместно проведут специалисты завода-изготовителя и Сретенского судостроительного завода. Также водный транспорт в ближайшее время будет доукомплектован всем необходимым. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского правительства.

