Эта компания уже закупала два аналогичных вертолёта
Улан-Удэнский авиационный завод поставил авиакомпании «Конверс Авиа» два вертолёта Ми-8АМТ в транспортном варианте. В 2018 году этой компании уже были поставлены два вертолёта. Они в настоящее время эксплуатируются в Тверской области, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.
Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.
- Переданные вертолёты будут задействованы для перевозки грузов для нефтедобывающих предприятий России, а также будут использоваться для перевозки вахтового персонала в Красноярском крае и Тюменской области, - отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.
Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолётом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе вертолёта Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтён огромный опыт эксплуатации вертолётов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.
Два вертолёта из Улан-Удэ передали «Конверс Авиа»
Экономика, Фото:
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