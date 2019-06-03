Два вертолёта из Улан-Удэ передали «Конверс Авиа»

Эта компания уже закупала два аналогичных вертолёта



Улан-Удэнский авиационный завод поставил авиакомпании «Конверс Авиа» два вертолёта Ми-8АМТ в транспортном варианте. В 2018 году этой компании уже были поставлены два вертолёта. Они в настоящее время эксплуатируются в Тверской области, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского авиазавода.



Транспортные возможности вертолёта обеспечивают перевозку до 23 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.



- Переданные вертолёты будут задействованы для перевозки грузов для нефтедобывающих предприятий России, а также будут использоваться для перевозки вахтового персонала в Красноярском крае и Тюменской области, - отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.



Модификация Ми-8АМТ является более современным вертолётом среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданным на базе вертолёта Ми-8Т. При разработке Ми-8АМТ был учтён огромный опыт эксплуатации вертолётов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений.





