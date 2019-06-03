В Бурятии составили топ самых дорогих вакансий за май

- Май – не самый активный месяц для поиска персонала и работы, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Чаще всего, мы наблюдаем небольшое снижение и с той, и с другой стороны. Но тут, конечно, многое зависит от сезонности: например, ближе к лету активно растет спрос на рабочих строительных специальностей, персонал в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), в некоторых направлениях продаж. Таким образом компании закрывают вакансии, которые появляются ближе к сезону.









Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май в Бурятии. Первую строчку рейтинга заняло предложение для руководителя филиала с зарплатой от 130 000 рублей. При этом среднее вознаграждение составило 33 000 рублей.Исследование проводилось с 27 по 31 мая 2019 года среди 1 449 вакансий, размещённых в Республике Бурятия.