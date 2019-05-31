В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор

Теперь он будет зависеть от количества прописанных в квартире
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области изменило способ оплаты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории городов Братск, Саянск, Тайшет, начиная с 1 июля этого года. Плату за ТКО с июля будут начислять, исходя из количества прописанных в квартире. Соответствующий приказ принят министерством 29 мая.
В настоящее время оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории Иркутской области осуществляется, исходя из общей площади жилого помещения в отношении всех муниципальных образований Иркутской области.
В декабре 2018 года, накануне начала в Иркутской области федеральной реформы, Губернатор Сергей Левченко рекомендовал главам муниципальных образований проанализировать ситуацию в своих территориях и при наличии объективных причин, учитывая мнение населения, принять решение о способе начисления платы за ТКО. Законодательство предусматривает возможность изменить решение об оплате, исходя из количества потребителей, в отношении всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области. В течение апреля в установленном порядке обратилось три муниципальных образования с просьбой пересмотреть существующий способ оплаты, и после прохождения необходимых процедур способ оплаты для них был изменён.
Напомним, что для изменения способа оплаты за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, исходя из количества граждан, проживающих в жилом помещении, муниципальные образования должны до 1 сентября каждого года направлять в министерство мотивированные предложения с учётом интересов населения, проживающего на территории данного муниципального образования Иркутской области. Данные предложения должны быть согласованы с представительным органом муниципального образования.
Решение о смене способа оплаты министерство вправе изменять не чаще одного раза в год, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Братске, Тайшете и Саянске изменят способ оплаты за бытовой мусор
Экономика, Фото:
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