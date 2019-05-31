Завтра в России отменят роуминг

1 июня вступает в силу закон, отменяющий «внутрисетевой» роуминг



С 1 июня в силу вступает постановление Правительства РФ, отменяющее национальный роуминг в России. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 мая.



- Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в Правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта – акта Правительства. Напомню, что в соответствии с принятым законодательством внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Сотовые операторы фактически уже перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории Российской Федерации, включая Крым, – заявил Дмитрий Медведев.



Согласно вступающему в силу дополнению в Правила оказания услуг телефонной связи, на территории РФ оператор мобильной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории региона, к которому привязан абонентский номер, или за пределами указанной территории.



В дальнейших планах Правительства поэтапная отмена роуминга между странами Евразийского Экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

