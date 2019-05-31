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В Иркутской области начнут расселять панельные пятиэтажки

В Иркутской области начнут расселять панельные пятиэтажки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С Ангарска начнётся проект по расселению домов 335-й серии в сейсмоопасных зонах

Проект по расселению дома 335-й серии в сейсмоопасной зоне будет впервые реализован в Иркутской области в этом году. Об этом заявил председатель правительства региона Руслан Болотов во время заседания рабочей группы по решению вопросов с многоквартирными домами серии 1-335.

- Губернатором дано поручение разработать механизм решения вопроса с домами 335-ой серии. «Пилотный» дом для расселения в 2019 году расположен в городе Ангарске. Результаты технического обследования показали, что проведение капитального ремонта нецелесообразно, – отметил Руслан Болотов.

Как пояснили в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, снос дома предполагается осуществить с использованием научного метода, позволяющего определить реальную сейсмостойкость здания.

Также в рамках рабочей группы обозначена необходимость дальнейшего обследования домов серии 1-335 для определения сейсмодефицита зданий и аварийности конструкций. Эти работы будут вестись уже в этом году в Иркутске и Ангарске, где расположено наибольшее количество таких домов. По результатам обследования будет проведено ранжирование домов по состоянию конструкций и сейсмичности площадок с последующим принятием решений по каждому дому: необходимо ли его расселять или целесообразно провести капитальный ремонт.

На обозначенные цели в 2019 году в областном бюджете в рамках программы Иркутской области «Доступное жилье» предусмотрено 100 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Справка:

1-335 — наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. Для внешнего вида характерны удлинённые окна на лестничных клетках, почти во всю высоту панели; четырёхскатная крыша с выступающими козырьками; как правило, узкие балконы. Торцевые стены без балконов, состоят из 4-х панелей. Дома этой серии возводились с 1956 года по 1968 год, после чего перешли к строительству модернизированных серий 1-335К, 1-335А, 1-335АК и 1-335Д, которые производились вплоть до конца 1980-х годов.
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