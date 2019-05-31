В Черемховском районе с самолета обработано более одной тысячи гектаров леса
В Иркутской области приступили к работам по борьбе с сибирским шелкопрядом. Первой территорией, которая Министерство лесного комплекса региона подвергла обработке от вредителя, стал Черемховский район. Сейчас там обработано более одной тысячи гектаров.
Обработка проводится с привлечением авиации. С самолета Ан-2 распыляется препарат, который воздействует только на шелкопряда, но при этом абсолютно безопасен для животных и для человека. После обработки лесов пестицидами в течение 10 дней людям запрещено находиться в зоне проведения работ.
Подготовка к работам начинается ещё осенью. Специалисты исследуют насаждения на территории очагов, выявляют гусениц и поражённые деревья. По этим расчётам делаются прогнозы на предстоящий сезон, определяются территории для обработки. Весной проходит контрольное обследование насаждений, заселённых сибирским шелкопрядом. По его результатам определяется точная площадь очагов, требующая обработки, и очерёдность проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя.
Согласно результатам осенней инвентаризации лесов 2018 года, по данным ЦЗЛ Иркутской области, площадь очагов сибирского шелкопряда в регионе составляет 70 165,4 га, в том числе требующая проведения мер по уничтожению или подавлению численности вредителя, – 45 498,8 га. На площади 42 790,5 га запланировано проведение авиахимборьбы препаратом «Клонрин, КЭ», на площади 2 708,3 га – наземная обработка с применением биопрепарата «Лепидоцид, СК-М».
Авиационная обработка запланирована на территории Заларинского (21 528,6 га), Черемховского (5 813,1 га), Зиминского (11 232,5 га) и Нижнеудинского (4 216,3 га) лесничеств, наземная – на территории Качугского лесничества (2 708,3 га). Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Иркутской области начали бороться с шелкопрядом
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